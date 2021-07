In Italia uccide più chi detiene un'arma legalmente che la mafia (Di giovedì 22 luglio 2021) L’episodio di Voghera è surreale. Il mio auspicio è che la magistratura chiarisca presto e bene tutti gli aspetti di questa vicenda. C’è però un dato sul quale occorre riflettere: nell’ultimo triennio in Italia un omicidio su dieci è stato commesso con armi regolarmente detenute. Sono stati almeno 131 gli omicidi perpetrati da legali detentori di armi a fronte di 91 omicidi di tipo mafioso e di 37 omicidi per furto o rapina. In buona sostanza, oggi in Italia è più facile essere uccisi da un legale detentore di armi che dalla mafia o dai rapinatori. Questo avviene, come tutti sanno e come io stesso ho più volte denunciato, perché la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) L’episodio di Voghera è surreale. Il mio auspicio è che la magistratura chiarisca presto e bene tutti gli aspetti di questa vicenda. C’è però un dato sul quale occorre riflettere: nell’ultimo triennio inun omicidio su dieci è stato commesso con armi regolarmente detenute. Sono stati almeno 131 gli omicidi perpetrati da legali detentori di armi a fronte di 91 omicidi di tipo mafioso e di 37 omicidi per furto o rapina. In buona sostanza, oggi inè più facile essere uccisi da un legale detentore di armi che dallao dai rapinatori. Questo avviene, come tutti sanno e come io stesso ho più volte denunciato, perché la ...

