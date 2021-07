In corteo per salvare l’ospedale di San Giovanni Bianco (Di giovedì 22 luglio 2021) San Giovanni Bianco. Tutti in piazza per salvare l’ospedale di San Giovanni Bianco. Questo lo slogan scelto dal Comitato Pro Ospedale della Valle Brembana, che ha indetto una manifestazione nella giornata di sabato 7 agosto per sottolineare ancora una volta la richiesta di ripristino di alcuni servizi essenziali. Il ritrovo è previsto alle 8.30 al Piazzale degli Alpinio, punto dal quale i manifestanti si dirigeranno in corteo fino all’ospedale, passando per Viale Roma e la strada statale su via Boselli. “Una manifestazione per ribadire la nostra richiesta ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 luglio 2021) San. Tutti in piazza perdi San. Questo lo slogan scelto dal Comitato Pro Ospedale della Valle Brembana, che ha indetto una manifestazione nella giornata di sabato 7 agosto per sottolineare ancora una volta la richiesta di ripristino di alcuni servizi essenziali. Il ritrovo è previsto alle 8.30 al Piazzale degli Alpinio, punto dal quale i manifestanti si dirigeranno infino al, passando per Viale Roma e la strada statale su via Boselli. “Una manifestazione per ribadire la nostra richiesta ...

