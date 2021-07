In caso di partenza di Petagna, il Napoli ha già adocchiato il centravanti per sostituirlo (Di giovedì 22 luglio 2021) Andrea Petagna è un nome trapelato nelle ultime ore per il mercato dell'Inter che cerca un vide Lukaku. Nelle mire del ragazzo c'è la permanenza a Napoli per giocarsi un posto da titolare sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti (magari diventando sottopunta pur di stare insieme a Osimhen in campo). Ad ogni modo, nulla è mai detto e la sua permanenza non può dirsi sicurissima. Ecco perché, secondo Tuttosport, il Napoli starebbe valutando le potenziali alternative al centravanti e, tra queste, è saltato fuori il nome di Felipe Caicedo. L'ecuadoriano, di 32 anni, è il centravanti di scorta ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Andreaè un nome trapelato nelle ultime ore per il mercato dell'Inter che cerca un vide Lukaku. Nelle mire del ragazzo c'è la permanenza aper giocarsi un posto da titolare sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti (magari diventando sottopunta pur di stare insieme a Osimhen in campo). Ad ogni modo, nulla è mai detto e la sua permanenza non può dirsi sicurissima. Ecco perché, secondo Tuttosport, ilstarebbe valutando le potenziali alternative ale, tra queste, è saltato fuori il nome di Felipe Caicedo. L'ecuadoriano, di 32 anni, è ildi scorta ...

