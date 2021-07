Imprese | Soldo chiude round C record di 180 mln di dollari con Temasek come lead investor

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Labitalia) -, la principale piattaforma europea per lo spend management aziendale, annuncia la chiusura deldi finanziamento C per un valore di 180 milioni di, uneuropeo per la categoria spend management. La raccolta è stata guidata da, uno dei principali investitori globali con un portafoglio che include Adyen, Dell, Paypal e Visa. Ilha visto la partecipazione di nuovi investitoriSunley House Capital, il fondo crossover Advent International, Citi Ventures, e la riconferma di fondiAccel, ...