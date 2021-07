Imprese, consumatori e giornalisti premiano società attente a tema sostenibilità (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – consumatori e giornalisti hanno messo a confronto le migliori pratiche e la migliore comunicazione in tema di sostenibilità da parte di aziende e multinazionali operanti in Italia, premiando le società che si sono distinte per originalità e contenuti. L’iniziativa, promossa da ConsumerLab, è stata attivata nel recente Congresso “FUTURE RESPECT, Imprese Sostenibili, pratiche a confronto” aperta dalle Associazioni dei consumatori Adoc, Adiconsum, Comitas e Federconsumatori, tenutosi a Roma dal 10 al 12 giugno scorso, dove sono state messe a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) –hanno messo a confronto le migliori pratiche e la migliore comunicazione indida parte di aziende e multinazionali operanti in Italia, premiando leche si sono distinte per originalità e contenuti. L’iniziativa, promossa da ConsumerLab, è stata attivata nel recente Congresso “FUTURE RESPECT,Sostenibili, pratiche a confronto” aperta dalle Associazioni deiAdoc, Adiconsum, Comitas e Feder, tenutosi a Roma dal 10 al 12 giugno scorso, dove sono state messe a ...

Advertising

gpellarin84 : RT @OGiannino: Green Deal di Bruxelles propone 14 pilastri pubblici per ridurre CO2 in meno anni. Con enormi impatti su attuali imprese e l… - 57Davide : RT @OGiannino: Green Deal di Bruxelles propone 14 pilastri pubblici per ridurre CO2 in meno anni. Con enormi impatti su attuali imprese e l… - ngiocoli : RT @OGiannino: Green Deal di Bruxelles propone 14 pilastri pubblici per ridurre CO2 in meno anni. Con enormi impatti su attuali imprese e l… - smilypapiking : RT @OGiannino: Green Deal di Bruxelles propone 14 pilastri pubblici per ridurre CO2 in meno anni. Con enormi impatti su attuali imprese e l… - alberto_dalto : RT @OGiannino: Green Deal di Bruxelles propone 14 pilastri pubblici per ridurre CO2 in meno anni. Con enormi impatti su attuali imprese e l… -