Il trailer ufficiale dell’atteso Diabolik dei Manetti Bros

(Di giovedì 22 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=3CnA2WFXLdw “È un uomo. Ma dalle capacità straordinarie”. Così viene presentato il ladro inafferrabile nel primodidiretto dai., adattamento tratto dai famosi fumetti di Angela e Luciana Giussani. Il mitico personaggio fasciato nell’attillata tuta nera ha il volto di Luca Marinelli, mentre al suo fianco ci sono Miriam Leone nelle vesti seducenti e ambigue di Eva Kant e Valerio Mastandrea che interpreta il caparbio ispettore Ginko, perennemente sulle sue tracce. Il serrato montaggio di immagini non ci svela molto su quella che sarà la ...

Advertising

01Distribution : Un ladro inafferrabile, una donna bella e misteriosa, un caparbio ispettore di polizia. Il Trailer Ufficiale di… - 01Distribution : Diabolik live experience: i #ManettiBros. presentano il trailer ufficiale di #Diabolikilfilm dalle @cinegiornate di… - team_world : È arrivato il TRAILER UFFICIALE ITALIANO DI AFTER 3 dal 1°settembre 2021 al cinema! #After3 ? L’amore sarà messo al… - CinemApp_Cinema : Appuntamento oggi alle 15:45 per guardare insieme il trailer ufficiale di #Diabolikilfilm Live suk nostro canale… - sonocoseserie : #Diabolik, ecco il #trailer ufficiale del film, nelle sale il 16 dicembre 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : trailer ufficiale

MYmovies.it

Nel 1975, dopo il successo di e , Alejandro Jodorowsky era il cineasta intellettuale più ricercato del mondo, aveva carta bianca e quello che voleva era realizzare il film più importante della storia ...Ilapre proprio con la spettacolare scena di quel salvataggio. "Per quelle sequenze d'azione - continua Golding - ci siamo allenati per mesi in palestra, prima di girare, lavorando ...Il trailer ufficiale della Parte 4 della serie 'La Famiglia McKellan' originale Netflix, sulla piattaforma dal 26 Agosto 2021. Le questioni familiari avvicinano i McKellan mentre nuove relazioni, osta ...Nel 1975, dopo il successo di El Topo e La montagna sacra, Alejandro Jodorowsky era il cineasta intellettuale più ricercato del mondo, aveva carta bianca e quello che voleva era realizzare il film più ...