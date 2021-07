Il Sun in prima pagina: Kane al Manchester City, cifre record (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Sun in edicola tra poche ore è sicuro: Harry Kane è sul punto di andare dal Tottenham al Manchester City. Secondo il quotidiano inglese, i Citizens pagheranno una cifra vicina ai 187 milioni di euro per assicurarsi le prestazione del giocatore reduce dall’Europeo perso con la sua Inghilterra contro l’Italia. Kane è sempre stato in cima alla lista dei desideri del City che ha individuato in Harry l’attaccante giusto per la squadra di Guardiola. Il presidente del Tottenham Daniel Levy – come riferito dal Sun – dopo questa offerta ha dato il via libera all’operazione. Di seguito la prima ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Sun in edicola tra poche ore è sicuro: Harryè sul punto di andare dal Tottenham al. Secondo il quotidiano inglese, i Citizens pagheranno una cifra vicina ai 187 milioni di euro per assicurarsi le prestazione del giocatore reduce dall’Europeo perso con la sua Inghilterra contro l’Italia.è sempre stato in cima alla lista dei desideri delche ha individuato in Harry l’attaccante giusto per la squadra di Guardiola. Il presidente del Tottenham Daniel Levy – come riferito dal Sun – dopo questa offerta ha dato il via libera all’operazione. Di seguito la...

