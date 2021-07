Il ritorno di Adele: tutto quello che sappiamo sul suo ultimo disco (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono circa 2 anni che non abbiamo notizie certe su Adele, la pop star inglese che con le sue ballad ha fatto innamorare il mondo intero. Proprio oggi, però, arrivano notizie del fatto che si stia per concretizzare l’uscita del suo nuovo album. La notizia, secondo quanto riportato da Biccy, sarebbe stata data da il The New York Post. Il disco, ascoltato in parte da Alan Carr, sarebbe in dirittura d’arrivo per il prossimo autunno. Anche in questo caso, come racconta il The New York Post, tantissime le ballad prodotte soprattutto dopo il divorzio di Adele dal suo ex marito. Sulla testata leggiamo: Secondo quanto ... Leggi su trashblog (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono circa 2 anni che non abbiamo notizie certe su, la pop star inglese che con le sue ballad ha fatto innamorare il mondo intero. Proprio oggi, però, arrivano notizie del fatto che si stia per concretizzare l’uscita del suo nuovo album. La notizia, secondo quanto riportato da Biccy, sarebbe stata data da il The New York Post. Il, ascoltato in parte da Alan Carr, sarebbe in dirittura d’arrivo per il prossimo autunno. Anche in questo caso, come racconta il The New York Post, tantissime le ballad prodotte sopratdopo il divorzio didal suo ex marito. Sulla testata leggiamo: Secondo quanto ...

