Il regista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo è stato licenziato per una vecchia battuta sull’Olocausto (Di giovedì 22 luglio 2021) Il regista giapponese Kentaro Kobayashi, che avrebbe dovuto dirigere la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato licenziato dopo che è emerso un video in cui faceva una battuta sull’Olocausto. Kobayashi, che ha 48 anni ed è un Leggi su ilpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilgiapponese Kentaro Kobayashi, che avrebbe dovuto dirigere ladi2020, èdopo che è emerso un video in cui faceva una. Kobayashi, che ha 48 anni ed è un

Advertising

Radio3tweet : Un film sulla totale sospensione della pietas e del diritto, lo sguardo di Daniele Vicari sulla notte genovese del… - WeCinema : ?? #WillemDafoe e #ChristophWaltz saranno diretti da Walter Hill in un western dal titolo 'Dead for a Dollar'. Dal r… - WeCinema : Vince la Palma d'oro 'Titane', il film della regista francese Julia Ducournau. Con lei sul palco a ritirare il prem… - morena_faenza : RT @ilpost: Il regista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo è stato licenziato per una vecchia battuta sull’Olocausto https:… - hurree16 : RT @ilpost: Il regista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo è stato licenziato per una vecchia battuta sull’Olocausto https:… -