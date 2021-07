Il procuratore sportivo consiglia le mosse da fare: "Il Napoli ha due priorità" (Di giovedì 22 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Beppe Accardi. Il procuratore sportivo ha parlato del Napoli ed espresso quali sono i punti da cui la società deve ripartire. Di seguito quanto evidenziato: "Credo che le priorità del Napoli sia quella di trattenere i giocatori che ha già. Si parla di grandi giocatori acclamati dopo che abbiamo vinto un Europeo con giocatori che solo dopo lo sono diventati. Quando arrivò Sarri a Napoli arrivò con la stessa logica di Spalletti e partì da quei giocatori come Koulibaly o Jorginho che non avevano fatto una grande ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Beppe Accardi. Ilha parlato deled espresso quali sono i punti da cui la società deve ripartire. Di seguito quanto evidenziato: "Credo che ledelsia quella di trattenere i giocatori che ha già. Si parla di grandi giocatori acclamati dopo che abbiamo vinto un Europeo con giocatori che solo dopo lo sono diventati. Quando arrivò Sarri aarrivò con la stessa logica di Spalletti e partì da quei giocatori come Koulibaly o Jorginho che non avevano fatto una grande ...

