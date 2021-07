Il principe George compie 8 anni: l'omaggio al bisnonno Filippo nascosto nella foto di mamma Kate (Di giovedì 22 luglio 2021) Nel tradizionale scatto celebrativo del compleanno del primogenito dei duchi di Sussex, il dettaglio che ricorda il principe scomparso lo scorso ... Leggi su today (Di giovedì 22 luglio 2021) Nel tradizionale scatto celebrativo del compleanno del primogenito dei duchi di Sussex, il dettaglio che ricorda ilscomparso lo scorso ...

Advertising

fisco24_info : Gb: principe George compie 8 anni, la consueta foto di Kate: Come ogni anno per tutti i figli dei Duchi di Cambridge - fossiFiga : Accanirsi sul povero LT per la sconfitta agli europei è peggio che accanirsi sul principe George. - infoitcultura : Baby George compie 8 anni, la foto per il compleanno nasconde un tenero ricordo del principe Filippo - infoitcultura : Il principe George compie 8 anni, omaggio di William e Kate a Filippo nella foto di compleanno - infoitcultura : Kate Middleton, la foto di George per il suo compleanno è un omaggio al Principe Filippo -