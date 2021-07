Il Principe George compie 8 anni: la foto omaggia il suo bisnonno Filippo (Di giovedì 22 luglio 2021) L’omaggio del Principe George a Filippo Nella giornata odierna il Principe George, primogenito di William e Kate Middleton, compie 8 anni, e naturalmente non sono mancati i festeggiamenti per l’erede al trono inglese. Tuttavia solo alcune ore fa si è mormorato che il Duca e la Duchessa di Cambridge quest’anno volessero tenere il bambino lontano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 22 luglio 2021) L’omaggio delNella giornata odierna il, primogenito di William e Kate Middleton,, e naturalmente non sono mancati i festeggiamenti per l’erede al trono inglese. Tuttavia solo alcune ore fa si è mormorato che il Duca e la Duchessa di Cambridge quest’anno volessero tenere il bambino lontano L'articolo proviene da Novella 2000.

