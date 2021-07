Il principe George compie 8 anni | la foto di mamma Kate nasconde l’omaggio al principe Filippo

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Baby George compie 8 anni, la foto per il compleanno nasconde un tenero ricordo del principe Filippo - CorSport : 'Il #principe #George giocherà con l'#Inghilterra e batterà l'Italia' - mongilmore_ : RT @serapionix: 22 luglio 2013 - nasce Sua Altezza Reale il principe George di Cambridge! ?? - sportli26181512 : 'Il principe George giocherà con l'Inghilterra e batterà l'Italia': Dopo le parole del padre William nel podcast di… - Bianca34874951 : RT @Corriere: Il Principe George compie 8 anni: gli auguri con la foto (a sorpresa) di mamma Kate -

Ultime Notizie dalla rete : principe George

Alla fine, la foto diè arrivata anche quest'anno. L'occasione, come sempre, il genetliaco del piccolo: 8 anni! Ma non era così scontato questa volta? mamma Kate e papà William, secondo voci di corridoio ...- - > Leggi Anche Gb, i messaggi dei figli di William e Kate alla nonna Lady Diana: 'Manchi al papà'è il terzo in linea di successione al trono britannico, dopo ilCarlo e William. ...Otto anni in otto foto, scattate amorevolmente da mamma Kate Middleton e pubblicate sull'account Instagram del duca e duchessa di Cambridge per festeggiare baby George che ormai più che essere il picc ...Dopo le parole del padre William nel podcast di Peter Crouch, i bookmakers hanno inserito delle particolari quote per il figlio del duca di Cambridge ...