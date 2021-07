Il primo giorno della mia vita, Nostalgia e Una notte da dottore: ecco il nuovo listino Medusa! (Di giovedì 22 luglio 2021) Toni Servillo, Valerio Mastrandrea, Pierfrancesco Favino e Diego Abatantuono: questi sono solo alcuni dei nomi che saranno protagonisti della stagione cinematografica 2021/2011 targata Medusa. Medusa si prepara a lasciarsi alle spalle l'ultimo anno di difficoltà e ad affrontare una nuova stagione cinematografica che sarà capace di divertire, conquistare ed emozionare il suo pubblico. Sono davvero molti e vari, infatti, i titoli che si alterneranno nei prossimi mesi all'interno delle nostre sale, dalle commedie che promettono risate assicurate, al cinema d'autore fino alle pellicole che raccontano storie di donne forti. Tra i nomi che saranno protagonisti di questa nuova ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) Toni Servillo, Valerio Mastrandrea, Pierfrancesco Favino e Diego Abatantuono: questi sono solo alcuni dei nomi che saranno protagonististagione cinematografica 2021/2011 targata Medusa. Medusa si prepara a lasciarsi alle spalle l'ultimo anno di difficoltà e ad affrontare una nuova stagione cinematografica che sarà capace di divertire, conquistare ed emozionare il suo pubblico. Sono davvero molti e vari, infatti, i titoli che si alterneranno nei prossimi mesi all'interno delle nostre sale, dalle commedie che promettono risate assicurate, al cinema d'autore fino alle pellicole che raccontano storie di donne forti. Tra i nomi che saranno protagonisti di questa nuova ...

Advertising

civcatt : «Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare la… - acmilan : ?? A busy first day for the new Rossonere goalkeeper, @Laura1Giuliani ?? ?? Il primo intenso giorno in rossonero di… - sscnapoli : ?? Il primo giorno degli azzurri a #Dimaro2021 ? ?? #ForzaNapoliSempre - rob_carnevale : RT @lucianocapone: Ne è passato di tempo da quando Roberto Fico si presentò, solo il primo giorno, in autobus. Ora gira con scorta e auto b… - MatteoDiLallo : RT @lucianocapone: Ne è passato di tempo da quando Roberto Fico si presentò, solo il primo giorno, in autobus. Ora gira con scorta e auto b… -