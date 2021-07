Il nuovo Parma vuole correre, finalmente alla larga dall’equivoco Gervinho (Di giovedì 22 luglio 2021) La Serie B è un campionato tremendo, quello della prossima stagione ancora di più, ma il Parma lo vuole affrontare con l’entusiasmo giusto. Ha riportato a casa Buffon, ha realizzato il colpo Vazquez, ha preso qualche giovane straniero di qualità e di sicuro non si ferma qui. Gli errori della scorsa stagione sono stati evidenti, figli di una proprietà appassionata, fresca di nomina ma con un management tecnico non all’altezza. La cosa più importante è stata quella di essere usciti dall’equivoco Gervinho: qualità non indifferente, ma atteggiamenti e comportamenti non all’altezza. Chi lo ha gestito, lo ha fatto con ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) La Serie B è un campionato tremendo, quello della prossima stagione ancora di più, ma illoaffrontare con l’entusiasmo giusto. Ha riportato a casa Buffon, ha realizzato il colpo Vazquez, ha preso qualche giovane straniero di qualità e di sicuro non si ferma qui. Gli errori della scorsa stagione sono stati evidenti, figli di una proprietà appassionata, fresca di nomina ma con un management tecnico non all’altezza. La cosa più importante è stata quella di essere usciti: qualità non indifferente, ma atteggiamenti e comportamenti non all’altezza. Chi lo ha gestito, lo ha fatto con ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Parma Tfa sostegno 2021, tutti i bandi delle Università (aggiornato al 22/07) ...in arrivo Università di Ferrara in arrivo Università di Modena in arrivo Università di Parma in ... scritta e orale) per l'ammissione al nuovo ciclo di TFA sostegno dedicato alla scuola dell'infanzia e ...

Parma capitale cultura, MiC: on line video su capolavori della Pilotta 22 luglio 2021 - Online sul canale YouTube del MiC - Ministero della Cultura il nuovo video dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero guidato dal Ministro Dario ...delle iniziative per Parma ...

Bda: a Parma nasce un nuovo brand di abbigliamento casual La Repubblica Covid: Russia, 24.471 casi e 796 morti in 24 ore (ANSA) - MOSCA, 22 LUG - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 24.471 nuovi casi di Covid-19 e 796 decessi provocati dal morbo: lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, r ...

Esordio amaro per Buffon: Parma sconfitto dal Bochum Una rete di Chibsah, passato anche per la Primavera della Juve mentre Buffon trionfava con Conte, batte i ducali. Il portiere gioca solo il 1° tempo.

