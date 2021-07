Il Movimento 5 Stelle unito per sostenere Valentina Sganga

Advertising

gennaromigliore : Oltre 900 subemendamenti del Movimento 5 Stelle alla #RiformaCartabia. Se questo è “l’atteggiamento costruttivo” di… - ItaliaViva : Il partito che sta cercando di dare una spallata alla giustizia è il Movimento 5 Stelle, con oltre 900 emendamenti… - Mov5Stelle : Ecco come funziona la nuova piattaforma di voto “SkyVote” del MoVimento 5 Stelle. ?? Buon voto ??? Guarda il tutoria… - Pippo2pere : @five_stelle @beppe_grillo I capi supremi del movimento fino a due giorni prima diceva mai con il pd ricordi? Voter… - Pippo2pere : @five_stelle @beppe_grillo Almeno il PD è più coerente del movimento, dato che il movimento ha preso il mio voto pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle

E' quanto riferiscono fonti del. Quanto accaduto, ha aggiunto, la deputata delValentina Barzotti, "desta sgomento e rabbia. E' inaccettabile che un uomo ...Lui per primo ha tentato la carriera politica con ilrisultando eletto alle "Parlamentarie" del partito e dunque alla Camera dei Deputati nel marzo del 2018 . Ora la sua compagna ...Seduta decisamente positiva per la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli, che tratta in rialzo del 2,42%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente ..."Lo straordinario lavoro della nostra Chiara Appendino sarà difeso e portato avanti da Valentina Sganga, la nostra candidata a sindaco di Torino. Congratulazioni Valentina! Grazie anche ad Andrea Russ ...