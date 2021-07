Il malinteso sul decreto legge 18 maggio 2021 per il Green Pass dalla Gazzetta Ufficiale

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 luglio 2021) Pare evidente che da alcune ore a questa parte si faccia molta confusione a proposito del18, soprattutto per quanto riguarda il raggio d’azione del. Unche, se vogliamo, nasce da una cattiva interpretazione su quanto è stato pubblicato nella, in merito alla mancata conversione di unche che risale a due mesi fa circa e che, a conti fatti, aveva introdotto in qualche modo la certificazione verde. Quella che a breve sarà necessaria per entrare in ...