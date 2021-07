Il green pass promette il paradiso, ma anche il lockdown agostano affascina (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ semplice: qui c’è un bivio fra green pass obbligatorio e lockdown obbligato. Per poter scegliere fra i due con coscienza e raziocinio anche se ci si chiama Matteo Salvini o Giorgia Meloni (non esattamente due campioni né in fatto di coscienza né di razionalità) bisogna avere ben chiari entrambi gli scenari. Quello del green pass è presto detto: libero accesso a bar e ristoranti anche al chiuso, teatri, cinema, discoteche, treni e aerei illimitati, viaggi anche all’estero, isole tropicali, accesso all’area lounge, all’area vip, allo spazio benessere, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ semplice: qui c’è un bivio fraobbligatorio eobbligato. Per poter scegliere fra i due con coscienza e raziociniose ci si chiama Matteo Salvini o Giorgia Meloni (non esattamente due campioni né in fatto di coscienza né di razionalità) bisogna avere ben chiari entrambi gli scenari. Quello delè presto detto: libero accesso a bar e ristorantial chiuso, teatri, cinema, discoteche, treni e aerei illimitati, viaggiall’estero, isole tropicali, accesso all’area lounge, all’area vip, allo spazio benessere, ...

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - Guybrush80BO : @5280_CO_USA @TonyMon23770853 @NicolaPorro @pbecchi Quindi funzionano ... per ora... solo sui ricoveri e morti... s… - QualeFuturo : RT @borghi_claudio: Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di caldo'.… -