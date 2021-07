Il Green Pass in Italia al via il 26 luglio: bar, ristoranti, stadi, treni, aerei. Le regole (Di giovedì 22 luglio 2021) Domani, dopo aver avuto il via libera dalla conferenza delle Regioni il Governo approverà il decreto che porterà all'introduzione del Green Pass, strumento indispensabile per la vita sociale in questa estate. Un decreto molto atteso che segue quanto già introdotto da Emmanuel Macron in Francia non senza polemiche alcuni giorni fa. Polemiche che hanno diviso anche l'ampia maggioranza di Governo con la Lega piuttosto contraria ed il Pd favorevole ad un uso massiccio ed ampio. Il Green Pass entrerà in vigore dal 26 luglio e, come scopo primario, ha quello di cercare di garantire una vita sociale il più libera ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 luglio 2021) Domani, dopo aver avuto il via libera dalla conferenza delle Regioni il Governo approverà il decreto che porterà all'introduzione del, strumento indispensabile per la vita sociale in questa estate. Un decreto molto atteso che segue quanto già introdotto da Emmanuel Macron in Francia non senza polemiche alcuni giorni fa. Polemiche che hanno diviso anche l'ampia maggioranza di Governo con la Lega piuttosto contraria ed il Pd favorevole ad un uso massiccio ed ampio. Ilentrerà in vigore dal 26e, come scopo primario, ha quello di cercare di garantire una vita sociale il più libera ...

