Il Green pass dal 5 agosto per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo stato d’emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. E’ quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie, è l’appello di Draghi il quale ha chiarito che il Green pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive. . Il Green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che dà serenità, non che toglie serenità” “Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo stato d’emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. E’ quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie, è l’appello di Draghi il quale ha chiarito che ilnon è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive. . Ilè una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che dà serenità, non che toglie serenità” “Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - pietrocolombox : RT @FPanunzi: In pratica contro il green pass e le vaccinazioni ci sono i protagonisti della Gabbia. Non so perché ma questo mi spinge a un… - GastoneSabba : RT @AzzurraBarbuto: Il Green Pass è una misura pensata da aspiranti ducetti e difesa da aspiranti schiavetti. -