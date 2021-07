Il governo accelera su decreto Covid e Green pass: verso lo stato d’emergenza fino al 2022. Draghi parla dopo le 17 (Di giovedì 22 luglio 2021) Il decreto Covid è all’ultima curva. Il governo è pronto a mettere a punto gli ultimi dettagli del testo, con il via libera definitivo atteso nel tardo pomeriggio di oggi, 22 luglio. Alle 15, riferiscono fonti ministeriali, è convocata la cabina di regia del presidente del Consiglio Mario Draghi con i capi delegazione sul nuovo decreto legge, che andrà a intervenire sull’utilizzo del Green pass e sui parametri che regolano il passaggio delle Regioni da una fascia di rischio all’altra. Alle 16 è in agenda l’incontro tra le Regioni e il ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilè all’ultima curva. Ilè pronto a mettere a punto gli ultimi dettagli del testo, con il via libera definitivo atteso nel tardo pomeriggio di oggi, 22 luglio. Alle 15, riferiscono fonti ministeriali, è convocata la cabina di regia del presidente del Consiglio Mariocon i capi delegazione sul nuovolegge, che andrà a intervenire sull’utilizzo dele sui parametri che regolano ilaggio delle Regioni da una fascia di rischio all’altra. Alle 16 è in agenda l’incontro tra le Regioni e il ...

