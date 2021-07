Il giornalista Marino Bartoletti chiude la pagina Facebook: “troppi scontri e insulti” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il giornalista Marino Bartoletti ha deciso di lasciare Facebook, la conferma è arrivata dal diretto interessato tramite i canali social. Il motivo? Le accuse ricevute nel corso degli ultimi anni. Gli utenti non hanno risparmiato complimenti e sostegno anche per le vicende private, ma le offese sono diventate difficili da gestire. “Cinque anni di Facebook sono un periodo congruo per capire e valutare. Nell’estate del 2016 aprii questa pagina pubblica con entusiasmo, serietà, passione e voglia di condivisione, pensando di trasferirvi le mie riflessioni, i miei sentimenti, i miei ricordi e ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilha deciso di lasciare, la conferma è arrivata dal diretto interessato tramite i canali social. Il motivo? Le accuse ricevute nel corso degli ultimi anni. Gli utenti non hanno risparmiato complimenti e sostegno anche per le vicende private, ma le offese sono diventate difficili da gestire. “Cinque anni disono un periodo congruo per capire e valutare. Nell’estate del 2016 aprii questapubblica con entusiasmo, serietà, passione e voglia di condivisione, pensando di trasferirvi le mie riflessioni, i miei sentimenti, i miei ricordi e ...

