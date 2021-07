Il Giornale: diritti tv Serie A, alcuni presidenti preoccupati per la copertura di Dazn sul territorio (Di giovedì 22 luglio 2021) La copertura di Dazn sul territorio preoccupa i club in vista del prossimo campionato. Il carico sarà notevole: la rete riuscirà a supportarlo? Nel corso dell’assemblea di Lega di Serie A tenutasi ieri per discutere della riforma del campionato dal 2023, sono emersi i timori, da parte di alcuni presidenti, circa la copertura di Dazn sul territorio. E’ in ballo la possibilità per tutti i tifosi di vedere le partite in tv. Preoccupa la possibilità di mancata copertura in alcune zone. Per ogni giornata di campionato, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) Ladisulpreoccupa i club in vista del prossimo campionato. Il carico sarà notevole: la rete riuscirà a supportarlo? Nel corso dell’assemblea di Lega diA tenutasi ieri per discutere della riforma del campionato dal 2023, sono emersi i timori, da parte di, circa ladisul. E’ in ballo la possibilità per tutti i tifosi di vedere le partite in tv. Preoccupa la possibilità di mancatain alcune zone. Per ogni giornata di campionato, ...

