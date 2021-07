Il gesto di Zaniolo contro la Triestina: ecco perché Mourinho non lo ha gradito (Di giovedì 22 luglio 2021) Grazie al gol di Zalewski la Roma ha vinto 1-0 nell’amichevole contro la Triestina. A tenere banco, però, nel post-gara è il battibecco avvenuto tra Nicolò Zaniolo e Walter Lopez, terzino sinistro dei biancorossi. Un avvenimento destinato a finire nel dimenticatoio a breve, anche se lo Special One non ha apprezzato affatto l’episodio, cercando allo stesso tempo di proteggere il suo giocatore. Zaniolo-Lopez: Pellegrini interviene, ma Mourinho… Tra il talento giallorosso ed il difensore uruguagio c’era nervosismo fin dalle prime battute del match. Tensione che stava per sfociare in una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 luglio 2021) Grazie al gol di Zalewski la Roma ha vinto 1-0 nell’amichevolela. A tenere banco, però, nel post-gara è il battibavvenuto tra Nicolòe Walter Lopez, terzino sinistro dei biancorossi. Un avvenimento destinato a finire nel dimenticatoio a breve, anche se lo Special One non ha apprezzato affatto l’episodio, cercando allo stesso tempo di proteggere il suo giocatore.-Lopez: Pellegrini interviene, ma… Tra il talento giallorosso ed il difensore uruguagio c’era nervosismo fin dalle prime battute del match. Tensione che stava per sfociare in una ...

Falli e gossip, Zaniolo è nervoso. Ma Mourinho lo protegge PAURE ? In tutto questo, però, ieri Zaniolo a Trieste è apparso a tratti nervoso, sopratutto quando ha reagito ad un fallo strappando anche un gesto di disappunto a Mourinho. Nicolò non ha gradito le ...

Zaniolo, il brutto gesto in amichevole fa infuriare Mourinho: come ha reagito lo Special One Nella nuova Roma di Mourinho ha trovato subito spazio Nicolò Zaniolo, tornato disponibile dopo la seconda operazione al ginocchio. Leggi anche -> Triestina-Roma, come è andata la prima amichevole di M ...

