Il futuro di Gorizia | dalla capitale europea della cultura alle infrastrutture

Advertising

amendolaenzo : Gorizia e Nova Gorica nel 2025 saranno, insieme, Capitale europea della Cultura. Un esempio unico di collaborazione… - AmmirabileElena : RT @amendolaenzo: Gorizia e Nova Gorica nel 2025 saranno, insieme, Capitale europea della Cultura. Un esempio unico di collaborazione, la v… - fnicodemo : RT @amendolaenzo: Gorizia e Nova Gorica nel 2025 saranno, insieme, Capitale europea della Cultura. Un esempio unico di collaborazione, la v… - BrunoGencarelli : RT @amendolaenzo: Gorizia e Nova Gorica nel 2025 saranno, insieme, Capitale europea della Cultura. Un esempio unico di collaborazione, la v… - NatDeGregorio : RT @amendolaenzo: Gorizia e Nova Gorica nel 2025 saranno, insieme, Capitale europea della Cultura. Un esempio unico di collaborazione, la v… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro Gorizia

Il Piccolo

... Sergio Mattarella , che più volte ci ha ricordato nei suoi interventi pubblici, che mi ha ricevuto recentemente a Roma e che presto speriamo di ospitare a". Al vertice hanno partecipato ...Un incontro, quello proposto dal Festival, che narra una storia di parole e immagini da un centenario all'altro, tra passato e, con lo sguardo rivolto ae Nova Gorica capitali europee ...(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Dal 12 luglio fino al 25 luglio, lo scrittore e giornalista Gianfranco Mascia é protagonista del "Clima Tour", un viaggio di oltre 2.000 km che percorrerà interamente in bicicl ...Che Gorizia e Nova Gorica saranno nel 2025 il faro da cui si irradierà in tutta Europa la cultura è ormai cosa nota. Quello che in molti non sanno, invece, è che un primo ponte tra i popoli del vecchi ...