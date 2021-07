Il documentario Amy Winehouse & Me: La storia di Dionne stasera in TV (Di giovedì 22 luglio 2021) Il documentario Amy Winehouse & Me: La storia di Dionne stasera e domani in TV, lo annuncia MTV International. Il documentario tributo alla grande artista sarà trasmesso oggi e domani sui canali del network di MTV. Amy Winehouse & Me: La storia di Dionne è un documentario profondamente personale e sincero, sulla cantautrice e icona culturale vincitrice dei Grammy Award. Amy Winehouse qui viene raccontata attraverso lo sguardo della cantautrice ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) IlAmy; Me: Ladie domani in TV, lo annuncia MTV International. Iltributo alla grande artista sarà trasmesso oggi e domani sui canali del network di MTV. Amy; Me: Ladiè unprofondamente personale e sincero, sulla cantautrice e icona culturale vincitrice dei Grammy Award. Amyqui viene raccontata attraverso lo sguardo della cantautrice ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Su VH1 il documentario “AMY WINEHOUSE & ME: LA STORIA DI DIONNE” - infoitcultura : La vita di Amy Winehouse in un documentario - YleniaMozzillo : RT @CIAfra73: Su VH1 è in arrivo il toccante documentario “Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story” - YleniaMozzillo : RT @mtvitalia: Ricordiamo 10 anni dalla scomparsa di Amy Winehouse con un documentario imperdibile 'Amy Winehouse & Me: Dionne's Story”, gi… -