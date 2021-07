Il “Chipageddon” è la grande crisi industriale del XXI secolo?

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il canale Telegram non si aggiorna, le 15 sono scoccate da un pezzo, il link non compare: all’improvviso, pochi minuti dopo, appare un messaggio con un link di redirect allo store online di un venditore privato di schede video di un noto fornitore statunitense. Il lotto è in vendita, è una gara di velocità. Ma bastano pochi InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chipageddon grande

InsideOver

Ma bastano pochi [...] Continua a leggere The post Il "" è lacrisi industriale del XXI secolo? appeared first on ...Ma bastano pochi [...] Continua a leggere The post Il "" è lacrisi industriale del XXI secolo? appeared first on ...