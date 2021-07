“Il Chelsea lavora dietro le quinte” | scatta l’allarme in casa Inter

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sembra che ilstiando al grande colpo. Cosi dall’Inghilterra arriva una conferma che fa tremare i tifosi dell’. Quelle che sembrava un’indiscrezione messa da parte, potrebbe in realtà rivelarsi uno dei colpi di mercato più importanti di questa sessione di mercato. Romelu Lukaku ormai è uno dei centravanti più desiderati in Europa, visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ProfidiAndrea : ?? #Roma, cessione #Pedro: lo spagnolo non rientra nei piano di José #Mourinho Dopo le cessioni di #PauLopez,… - acmilanelcuore0 : Nella scacchiera titolare di Pioli, manca #Vlasic il fantasista croato vuole solo il #Milan, sempre nella scacchier… - sportli26181512 : Milan, si lavora per un altro mediano: Bakayoko o Kamara: Nella rosa del Milan occorre un 'quarto' uomo di centroca… - J__Jack : Milan Twitter attivissimo sul mercato Si trattano contemporaneamente Vlasic, un esterno e addirittura si lavora pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea lavora

SerieANews

...per l'AFC Richmond ed è l'ex fidanzata di Jamie, e l'attuale fidanzata di Roy), e Brett Goldstein (Roy, un centrocampista che sta invecchiando e che ha vinto la Champions League con il...... acquistato dal. Poi Inter e Juve ma anche le Olimpiadi di Tokyo a tre giorni dal via. ... GAZZETTA DELLO SPORT - Ibra al centro della prima pagina odierna , come sopra, il centravantiper ...Maldini e Massara sarebbero al lavoro con il Manchester Utd per riportare in rossonero Diogo Dalot. Stando a quanto riferisce Sky Sport, i Red Devils accetterebbero l’offerta di Paolo Maldini sul pres ...Secondo la stampa spagnola il Borussia Dortmund considera Haaland attualmente incedibile, potrebbe al limite cederlo solo nell'estate nel 2022 ...