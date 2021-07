Il Barcellona scarica ufficialmente Pjanic: 'E' in vendita' (Di giovedì 22 luglio 2021) Barcellona (Spagna) - Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, conferma le indiscrezioni su Pjanic e Umtiti, per i quali l'avventura in blaugrana è al capolinea: " Tutti al Barcellona ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021)(Spagna) - Mateu Alemany, direttore sportivo del, conferma le indiscrezioni sue Umtiti, per i quali l'avventura in blaugrana è al capolinea: " Tutti al...

