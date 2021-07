Il bacino elettorale di Salvini Voghera? Fatto e Travaglio | vergogna politica senza precedenti | Guarda

(Di giovedì 22 luglio 2021) Usanoper sparare alla Matteo. Ovviamente la vicenda dell'assessore leghista Massimo Adriatici, che ha ucciso un immigrato 39enne in piazza e che ora è ai domiciliari con l'accusa di "eccesso colposo di legittima difesa", è finita in prima pagina su tutti i quotidiani. Ma è ilquotidiano a farla diventare una bandiera. Il dibattito su legittima difesa e armi in mano ai privati era scontato, e infatti lo ha rilanciato a notizia ancora calda il segretario del Pd Enrico Letta. Pistola fumante:la vignetta di Vauro suIl salto di qualità ...

Cinzia59391505 : @elenavilla3 @FlaGu52 @manginobrioches Ormai il bacino elettorale di Lega e Forza Italia è davvero inquietante x ig… - mfoolsjam : @msarigu72 @zpinningtop Ah, il bacino elettorale di Nobili XD - Claudio52330251 : @ve10ve Ma soprattutto degli italiani che nn votano più a sx .... Chissà perché ??????? Soprattutto operai e ceti bas… - Galapagos_78 : @fanpage Se vai contro quello che vogliono i tuoi elettori ne paghi le conseguenze. Ha scelto lui di raccattare vot… - LupoTantoBuono : @AlbertoLetizia2 @lulligi Tranquillo, ci penserete voi a fare fuoco e fiamme per difendere il vostro 'bacino elettorale'. -

Ultime Notizie dalla rete : bacino elettorale

La Repubblica

... per quelli che ancora potrebbe richiamare attingendo a un più ampiomediterraneo ed europeo,... Inutile, allora, cavarsela con qualche battuta polemica di stampoe dagli effetti ...... c'è soprattutto la volontà di mettere i dem in difficoltà in vista delle amministrative: Renzi - è il ragionamento che viene fatto - sa bene che se c'è unda cui attingere, è ...Questa discussione sul giudizio con cui il Censis ha bocciato la Federico II sta rivelando un nervosismo elettorale di cui non si avvertiva affatto il bisogno. Un nervosismo, tra l’altro, che fa segui ...I dem puntano ad approvare il testo così come uscito dalla Camera, anche se questo dovesse comportare lo slittamento della discussione in Aula a settembre ...