Ignazio Moser | pronto per il nuovo progetto | scappa l’indizio

(Di giovedì 22 luglio 2021) Reduce dall’Isola dei Famosi,ad avviare nuovi progetti lavorativi che ancora restano top secret. Oggi, però, è comparsosocial. Un periodo di lavoro fervente per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

ReggioPress : Riccione, venerdì 23 luglio lo show all'Acquafan di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - PazziniValeria : RT @Merycat16: Ignazio Moser che scopre il giocatolo di cecilia Rodriguez ahahaha ....tutta colpa di zorzi #tzvip - AnnamariaCerea : RT @Merycat16: Ignazio Moser che scopre il giocatolo di cecilia Rodriguez ahahaha ....tutta colpa di zorzi #tzvip - 66Kindle : RT @Merycat16: Ignazio Moser che scopre il giocatolo di cecilia Rodriguez ahahaha ....tutta colpa di zorzi #tzvip - Merycat16 : Ignazio Moser che scopre il giocatolo di cecilia Rodriguez ahahaha ....tutta colpa di zorzi #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Provare a ricucire la relazione con, sulla quale aveva puntato tutto (lasciando persino in diretta tv il suo storico fidanzato Francesco Monte), oppure leccarsi le ferite nell'attesa ...... capitanati questa volta da una delle coppie più amate del panorama televisivo italiano: Cecilia Rodriguez e, che anche quest'anno avranno il compito di condurre la nuova stagione del ...Reduce dall'Isola dei Famosi, Ignazio Moser è pronto ad avviare nuovi progetti lavorativi che restano top secret. Oggi però è comparso l'indizio social.Sorride Cecilia Rodriguez come mai ha fatto prima d’ora; è un sorriso diverso rispetto a quelli esternati in passato, più maturo, consapevole e rilassato. A 31 anni la modella argentina sta vedendo i ...