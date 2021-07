ICS | rinnovato modello organizzativo in coerenza con piano industriale

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo‘20-‘23 dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, guidata dal Presidente Andrea Abodi, proietta la banca verso un consistente riposizionamento sul mercato, attraverso il consolidamento del core business e lo sviluppo dell’offerta di nuovi prodotti e servizi. L’obiettivo è di contribuire a migliorare il benessere e la L'articolo

Manovre all'interno della Banca Sociale guidata da Andrea Abodi. Il nuovo Piano Industriale '20 - '23 dell'Istituto per il Credito Sportivo (), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, guidata dal Presidente Andrea Abodi, proietta la banca verso un consistente riposizionamento sul mercato, attraverso il ...