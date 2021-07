Iannicelli | “Spalletti si farebbe incatenare per Koulibaly | e per Insigne no?”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Peppenon ci sta e lancia un’accusa a Luciano: “Aziendalista puro, si incatenerebbe per, perché non ha detto lo stesso per?”. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tiene banco ancora il caso Insigne, il giornalistapuntualizza: 'Per Insigne non c' la fila per acquistarlo enon mi sembra tanto convinto di trattenerlo...'Napoli e il ridimensionamentoha parlato tanto anche del famigerato ridimensionamento ... Leggi anche: ecco le prime parole da allenatore del Napoli Di Marzio: 'Lobotka? A cosa ...Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'incontro di Luciano Spalletti con i tifosi, durante la trasmissione "Tutti in ritiro".Il giornalista di Canale 21 sull'allenatore del Napoli: 'Le parole di Spalletti, ancora una volta, sono state da aziendalista puro'.