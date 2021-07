I politici hanno fatto il vaccino? Ecco chi lo ha ricevuto e chi no (Di giovedì 22 luglio 2021) La corsa alle vaccinazioni procede anche se tra mille difficoltà. Nella politica, i politici hanno idee diverse sul vaccino e non tutti lo hanno, al momento, fatto. vaccino e Parlamento (AdobeStock)La dura battaglia tra chi spinge per le vaccinazioni e chi no è campo anche della politica. I temi di discussione sono tanti, non solo il vaccino in sé ma anche la polemica sul green pass obbligatorio. Se da un lato, il governo preme sulle vaccinazioni. Ci sono altri esponenti che preferiscono prendere tempo. Un segnale di instabilità trasmessa al popolo che ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 luglio 2021) La corsa alle vaccinazioni procede anche se tra mille difficoltà. Nella politica, iidee diverse sule non tutti lo, al momento,e Parlamento (AdobeStock)La dura battaglia tra chi spinge per le vaccinazioni e chi no è campo anche della politica. I temi di discussione sono tanti, non solo ilin sé ma anche la polemica sul green pass obbligatorio. Se da un lato, il governo preme sulle vaccinazioni. Ci sono altri esponenti che preferiscono prendere tempo. Un segnale di instabilità trasmessa al popolo che ...

Advertising

TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - FicarraePicone : Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negaz… - riccardomagi : Ore1.30 approvato emendamento a mia prima firma che consentirà di sottoscrivere i referendum con firma elettronica… - sologiuma : RT @JackBalle4: #AllertaMedia questi sono il problema n1 , @claudiafusani(giornalista ospite pressochè permanente di “coffee break” su LA7)… - meth_deni : @LTortuga @AndreaB4rt @convivioblog @PoliticaPerJedi Pregiudicato non significa NULLA. Anche il tuo salv1n1 è un pr… -