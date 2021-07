'I giovani chiedono il vaccino prima di essere intubati, ma è tardi': il racconto dal reparto Covid (Di giovedì 22 luglio 2021) Un medico dell'Alabama, Brytney Cobia, racconta sui propri social in un post franco e straziante la sua esperienza quotidiana in reparto . La dottoressa racconta che molti pazienti giovani in gravi ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) Un medico dell'Alabama, Brytney Cobia, racconta sui propri social in un post franco e straziante la sua esperienza quotidiana in. La dottoressa racconta che molti pazientiin gravi ...

