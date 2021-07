I droni del Premio Oscar Gabriele Salvatores in volo per raccontare il bello dell'Abruzzo (Di giovedì 22 luglio 2021) Poi la parola passerà a Gabriele Salvatores e alla sua grande capacità di raccontare l'Italia attraverso la bellezza e la storia dei luoghi ma anche attraverso il lavoro quotidiano dei tanti artisti, ... Leggi su histonium (Di giovedì 22 luglio 2021) Poi la parola passerà ae alla sua grande capacità dil'Italia attraverso la bellezza e la storia dei luoghi ma anche attraverso il lavoro quotidiano dei tanti artisti, ...

Advertising

histoniumnet : I droni del Premio Oscar Gabriele Salvatores in volo per raccontare il bello dell'Abruzzo - Carmela_oltre : RT @PagineEsteri: Gli equipaggi stranieri saranno impiegati al controllo del volo di un Hermes450, che è stato impiegato per la prima volta… - TommyBrain : Limes:I presunti cyberattacchi della Cina e altre notizie interessanti - IacobellisT : Limes:I presunti cyberattacchi della Cina e altre notizie interessanti - loriscaldana : RT @PagineEsteri: Gli equipaggi stranieri saranno impiegati al controllo del volo di un Hermes450, che è stato impiegato per la prima volta… -