I 5 più grandi successi di Selena Gomez, da Love You Like A Love Song a Ice Cream (Di giovedì 22 luglio 2021) Nei più grandi successi di Selena Gomez c’è tutta l’evoluzione di una ex stella della Disney, la trasformazione da fatina a principessa che la cantante di Grand Praire condivide con altre illustri colleghe. Oggi Selena Marie, questo il nome completo dell’artista, è una popstar. Nel suo ultimo album Rare (2020) ha dato grande prova di sé. Donna resiliente, ha superato con dignità il trapianto renale per curare il lupus che la stava affliggendo, e non si è tirata indietro dall’esibire la cicatrice dell’intervento. Ultimamente ha dichiarato di volersi ritirare dalle scene, ma non prima di aver fatto un ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Nei piùdic’è tutta l’evoluzione di una ex stella della Disney, la trasformazione da fatina a principessa che la cantante di Grand Praire condivide con altre illustri colleghe. OggiMarie, questo il nome completo dell’artista, è una popstar. Nel suo ultimo album Rare (2020) ha dato grande prova di sé. Donna resiliente, ha superato con dignità il trapianto renale per curare il lupus che la stava affliggendo, e non si è tirata indietro dall’esibire la cicatrice dell’intervento. Ultimamente ha dichiarato di volersi ritirare dalle scene, ma non prima di aver fatto un ...

Advertising

Antonio_Tajani : «Chi di voi vorrà fare il giornalista, si ricordi di scegliere il proprio padrone: il lettore». Vent'anni fa ci las… - Raiofficialnews : Per celebrare il talento della grande #RaffaellaCarrà, torna su @RaiUno uno dei più grandi successi della tv degli… - TicketOneIT : ?'TUTTO ACCADE A San Siro'? @AmorosoOF ??Uno show unico nel tempio della musica che ha ospitato le più grandi star… - Theskeptical_ : RT @chilisummer: Mi piace ricordare come è stato affossato il green pass in Usa: la Florida l'ha dichiarato fuorilegge e addirittura sanzio… - xuoissioux : @LauraOfNine Devo ribadire cosa penso delle donne più grandi con autorità? -

Ultime Notizie dalla rete : più grandi I migliori SUV elettrici sul mercato ... così come i grandi ed evoluti schermi dell' infotainment , spesso in grado di supportare connettività senza filo e con i sistemi operativi più recenti ( Apple CarPlay e Android Auto ). Anche ...

Oltre 600 aziende 'no plastic' nella mappa di Ambiente Mare Italia, Errebian rinnova l'impegno Oltre 600 storie di piccole e grandi realtà che hanno scelto di far parte di quel cambiamento ormai diventato vitale a uno dei sistemi naturali più preziosi e minacciati dei nostri tempi, il mare. '...

Un gioiello da mettere in valigia: Mini PC con Core i5 a poco più di 400 euro Punto Informatico ... così come ied evoluti schermi dell' infotainment , spesso in grado di supportare connettività senza filo e con i sistemi operativirecenti ( Apple CarPlay e Android Auto ). Anche ...Oltre 600 storie di piccole erealtà che hanno scelto di far parte di quel cambiamento ormai diventato vitale a uno dei sistemi naturalipreziosi e minacciati dei nostri tempi, il mare. '...