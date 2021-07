Highlights Italia-Australia 0-1, softball Tokyo 2020 (VIDEO) (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli Highlights di Italia-Australia 0-1, match della seconda giornata del torneo di softball alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Niente da fare per le azzurre, che pagano a caro prezzo il punto subito nel secondo inning e non riescono a rientrare in partita. Seconda sconfitta in altrettante uscite quindi, con il prossimo appuntamento in programma sabato contro il quotato Giappone padrone di casa. LA CRONACA DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Glidi0-1, match della seconda giornata del torneo dialle Olimpiadi di. Niente da fare per le azzurre, che pagano a caro prezzo il punto subito nel secondo inning e non riescono a rientrare in partita. Seconda sconfitta in altrettante uscite quindi, con il prossimo appuntamento in programma sabato contro il quotato Giappone padrone di casa. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

Advertising

sportface2016 : Il VIDEO degli HIGHLIGHTS di #ItaliaAustralia: match valevole per la seconda giornata del torneo di #Softball… - Eurosport_IT : Sconfitta di misura per l'Italia del Softball nella seconda uscita olimpica ?????? Rivivi gli highlights del match co… - Giorgiaa144 : RT @Eurosport_IT: La prima squadra azzurra in campo a #Tokyo2020 ha ben figurato contro gli USA: vi siete persi la partita dell'Italia del… - sportface2016 : L'Italia lotta e cede con onore agli Usa: ecco gli highlights #softball #Tokyo2020 - Eurosport_IT : La prima squadra azzurra in campo a #Tokyo2020 ha ben figurato contro gli USA: vi siete persi la partita dell'Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Italia Olimpiadi Tokyo Diretta 22 Luglio (Discovery+ e Rai), Softball e Calcio Maschile ... approfondimenti, highlights dei principali avvenimenti in italiano, interviste esclusive da Casa Italia, contributi dai colleghi in tutta Europa e da quelli onsite a Tokyo, oltre a format originali ...

ERC - CIR | Rally di Roma Capitale 2021, anteprima ed orari Rally di Roma Capitale 2021, programma, percorso e novità Il rally curato da Motorsport Italia ... Anche Eurosport offrirà degli highlights, in particolare lunedì 9 agosto dalle 12:00 alle 13:00 su ...

Italia-Inghilterra 4-3 dopo i rigori, gol e highlights: Azzurri campioni d'Europa Sky Sport Highlights Italia-Australia 0-1, softball Tokyo 2020 (VIDEO) Gli highlights di Italia-Australia 0-1, match della seconda giornata del torneo di softball alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Niente da fare per le azzurre, che pagano a caro prezzo il punto subito nel ...

LIVE Italia-Australia, Olimpiadi…" L’Italia ha esordito con una sconfitta alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma la Nazionale di softball ha ben figurato contro gli USA. VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-USA 0-2 OLIMPIADI SOFTBALL. Foto: FIBS EzR NADO ...

... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, interviste esclusive da Casa, contributi dai colleghi in tutta Europa e da quelli onsite a Tokyo, oltre a format originali ...Rally di Roma Capitale 2021, programma, percorso e novità Il rally curato da Motorsport... Anche Eurosport offrirà degli, in particolare lunedì 9 agosto dalle 12:00 alle 13:00 su ...Gli highlights di Italia-Australia 0-1, match della seconda giornata del torneo di softball alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Niente da fare per le azzurre, che pagano a caro prezzo il punto subito nel ...L’Italia ha esordito con una sconfitta alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma la Nazionale di softball ha ben figurato contro gli USA. VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-USA 0-2 OLIMPIADI SOFTBALL. Foto: FIBS EzR NADO ...