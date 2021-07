Highlights e gol Brasile-Germania 4-2, Tokyo 2020 (VIDEO) (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Brasile-Germania 4-2, match della prima giornata del girone D delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Brilla la stella di Richarlison che travolge i tedeschi con una tripletta nella prima mezz’ora di gioco (7?, 22? e 30?). Paulinho al 95? rende più pesante il parziale, in discussione fino all’ultimo grazie alle reti di Amiri (57?) e Ache (84?). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Glie le azioni salienti di4-2, match della prima giornata del girone D delle Olimpiadi di. Brilla la stella di Richarlison che travolge i tedeschi con una tripletta nella prima mezz’ora di gioco (7?, 22? e 30?). Paulinho al 95? rende più pesante il parziale, in discussione fino all’ultimo grazie alle reti di Amiri (57?) e Ache (84?). SportFace.

