Haters contro Vanessa Ferrari per una frase mai detta | Simone Biles la difende

"Vengo attaccata con commenti e insulti per una frase razzista, nei confronti di Simone Biles, che non ho mai detto. Quella frase è stata detta da una mia compagna di nazionale, nel 2013, e io non c'entro niente". Così la ginnasta azzurra Vanessa Ferrari, a Tokyo per i Giochi olimpici, risponde sui social ad una serie di attacchi di Haters per una frase contro la fuoriclasse Usa, che interviene su Instagram per 'scagionare' la collega e rivale: "Per favore, smettetela di prendervela con Vanessa: è sempre ...

