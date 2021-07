Harry e il «libro bomba»: «Focus sulla morte di Diana e le cause dell’incidente» (Di giovedì 22 luglio 2021) Manca più di un anno all’uscita dell’autobiografia del principe Harry e i tabloid britannici hanno già cominciato la caccia allo scoop. Nonostante la pubblicazione del libro sia (provvisoriamente) prevista entro la fine del 2022, all’ombra del Big Ben si scommette infatti su quali saranno i contenuti del memoir, i personaggi più sviscerati e gli argomenti principali che toccherà il duca di Sussex. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) Manca più di un anno all’uscita dell’autobiografia del principe Harry e i tabloid britannici hanno già cominciato la caccia allo scoop. Nonostante la pubblicazione del libro sia (provvisoriamente) prevista entro la fine del 2022, all’ombra del Big Ben si scommette infatti su quali saranno i contenuti del memoir, i personaggi più sviscerati e gli argomenti principali che toccherà il duca di Sussex.

