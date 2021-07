Ha una forte tosse e il medico chiede degli accertamenti, 19enne scopre di avere il cuore nel lato opposto del petto (Di giovedì 22 luglio 2021) Ha una forte tosse e scopre di avere i l cuore nel lato opposto del petto. Claire Mack, 19 anni, soffriva di una tosse persistente, così durante una vaccinazione il medico ha chiesto che venissero ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) Ha unadii lneldel. Claire Mack, 19 anni, soffriva di unapersistente, così durante una vaccinazione ilha chiesto che venissero ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “È un piacere essere qui. Sono consapevole di avere a disposizione una squadra forte” #Dimaro2021 ?… - matteosalvinimi : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanuel… - lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - gelso02 : RT @maxpix6251: Immagine bellissima. Bellissima #PaolaEgonu, giovanissima italiana, una delle giocatrici di volley più forte al mondo. Eppu… - numerodiec1 : Draghi ha scelto la linea e si farà promotore del provvedimento più meschino e discriminatorio della storia repubbl… -