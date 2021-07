Green pass, Stato di emergenza e colori delle Regioni: ecco cosa prevede il nuovo decreto Covid (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Governo ha disposto l’introduzione del Green pass obbligatorio per accedere a tutti i luoghi in cui si rischia l’assembramento, la proroga dello Stato di emergenza e la revisione dei parametri per il passaggio delle Regioni dalla zona bianca alla zona gialla. È quanto prevede il nuovo decreto legge Covid approvato oggi, giovedì 22 luglio 2021, dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento contiene “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Governo ha disposto l’introduzione delobbligatorio per accedere a tutti i luoghi in cui si rischia l’assembramento, la proroga dellodie la revisione dei parametri per ilaggiodalla zona bianca alla zona gialla. È quantoilleggeapprovato oggi, giovedì 22 luglio 2021, dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento contiene “Misure urgenti per fronteggiare l’epidemiologica da19 e ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - eliisabrunoni : RT @HONEVUS: comunque mi sembra assurdo che ci dicano che il green pass è obbligatorio letteralmente meno di una settimana prima di renderl… - Maxsanti8 : RT @EddyGor55980228: Gli amici speciali che inneggiano alla segregazione lo sanno che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 87 del 2021… -