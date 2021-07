Green Pass, Sileri: «Ecco quando potrebbe servire per i ristoranti. Obbligo vaccinale? Va valutato se…» (Di giovedì 22 luglio 2021) Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sileri si è espresso sul Green Pass: «La certificazione verde è un’opportunità da sfruttare laddove i contagi raggiungono numeri significativi che possono far introdurre delle restrizioni – ha affermato il Sottosegretario – Green Pass significa lotta alle restrizioni, va utilizzato in maniera graduale e proporzionata. Se la situazione epidemiologica dovesse portare ad un incremento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.si è espresso sul: «La certificazione verde è un’opportunità da sfruttare laddove i contagi raggiungono numeri significativi che possono far introdurre delle restrizioni – ha affermato il Sottosegretario –significa lotta alle restrizioni, va utilizzato in maniera graduale e proporzionata. Se la situazione epidemiologica dovesse portare ad un incremento ...

