Green pass: sì al ristorante e in palestra, no sugli autobus. Ecco cosa ha stabilito la cabina di regia (Di giovedì 22 luglio 2021) Green pass dal 5 agosto per ristorante al chiuso e palestre; nuovi parametri basati sui ricoveri per decidere i colori delle regioni; stato d'emergenza prorogato fino al 31 dicembre. Sono le indicazioni uscite dalla cabina di regia di oggi pomeriggio con Mario Draghi, in vista della ratifica del successivo Consiglio dei ministri. Certificato verde dal 5 agosto, stato d'emergenza fino al 31 dicembre La cabina di regia avrebbe confermato la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre, mentre le norme sull'obbligo di certificato verde per accedere alla vita sociale ...

