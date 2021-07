Green pass, scoppiano le proteste dopo l’annuncio di Draghi: a Torino migliaia in piazza per il «No Paura Day» – Il video (Di giovedì 22 luglio 2021) migliaia di persone si sono radunate nella serata di oggi, 22 luglio, nel cuore di Torino per manifestare contro l’introduzione del Green pass obbligatorio per svariate attività. Attualmente in piazza Castello, secondo la Digos, si sono riunite circa 2 mila persone subito dopo il via libera del consiglio dei ministri al decreto Covid. «La Digos ha contato 2 mila persone e quindi siamo almeno il doppio – ha detto uno degli organizzatori della manifestazione, al microfono -. Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire essere uomini liberi», ha gridato, mentre la gente sotto al palco scandiva in ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021)di persone si sono radunate nella serata di oggi, 22 luglio, nel cuore diper manifestare contro l’introduzione delobbligatorio per svariate attività. Attualmente inCastello, secondo la Digos, si sono riunite circa 2 mila persone subitoil via libera del consiglio dei ministri al decreto Covid. «La Digos ha contato 2 mila persone e quindi siamo almeno il doppio – ha detto uno degli organizzatori della manifestazione, al microfono -. Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire essere uomini liberi», ha gridato, mentre la gente sotto al palco scandiva in ...

