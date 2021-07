Green Pass, Salvini: “Non roviniamo la vita a milioni di italiani non vaccinati” (Di giovedì 22 luglio 2021) Nel giorno in cui il governo è chiamato a decidere sulla questione del Green Pass obbligatorio per i luoghi a rischio assembramento, come ristoranti e locali al chiuso, treni, aerei, piscine e palestre, il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce la sua contrarietà all’obbligo di “certificato verde”. “Sulla proroga dello stato d’emergenza deciderà il presidente Draghi”, ha detto Salvini intervenendo ad Agorà Estate, su Rai3. “A me interessa non rovinare la vita di milioni di italiani che ancora non sono coperti dal vaccino, molti non possono farlo per motivi di ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Nel giorno in cui il governo è chiamato a decidere sulla questione delobbligatorio per i luoghi a rischio assembramento, come ristoranti e locali al chiuso, treni, aerei, piscine e palestre, il leader della Lega Matteoribadisce la sua contrarietà all’obbligo di “certificato verde”. “Sulla proroga dello stato d’emergenza deciderà il presidente Draghi”, ha dettointervenendo ad Agorà Estate, su Rai3. “A me interessa non rovinare ladidiche ancora non sono coperti dal vaccino, molti non possono farlo per motivi di ...

