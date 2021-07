Green Pass per lavorare, l'errore di Confindustria sta nel metodo (Di giovedì 22 luglio 2021) A Confindustria per la sua proposta riguardante la presentazione del Green Pass per accedere al lavoro, si può rivolgere solo una critica di metodo: la gestione della pandemia è avvenuta sulla base di protocolli concordati con le organizzazioni sindacali e il governo, che hanno consentito di riaprire – in relativa sicurezza – le aziende manifatturiere dopo il lockdown. Sarebbe pertanto opportuno proseguire con questo metodo senza iniziative unilaterali. Ma i tempi stringono: se ne devono rendere conto anche i sindacati. Se il governo dispone regole che valgono per tutti i cittadini, è ovvio che i luoghi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Aper la sua proposta riguardante la presentazione delper accedere al lavoro, si può rivolgere solo una critica di: la gestione della pandemia è avvenuta sulla base di protocolli concordati con le organizzazioni sindacali e il governo, che hanno consentito di riaprire – in relativa sicurezza – le aziende manifatturiere dopo il lockdown. Sarebbe pertanto opportuno proseguire con questosenza iniziative unilaterali. Ma i tempi stringono: se ne devono rendere conto anche i sindacati. Se il governo dispone regole che valgono per tutti i cittadini, è ovvio che i luoghi ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - leveritadelvino : RT @DarkLadyMouse: Per Salvini non se ne parla proprio di dover andare al bar col green pass. Con la pistola invece non c'è problema. - SperanzaNada : @andrea_valori @morango1000 @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT 2 CRIMINI PENSANO COME SFORZARE GENTE ACCETTARE DOSE DE… -