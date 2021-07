Green Pass obbligatorio in Italia: oggi il Decreto Covid. Come ottenerlo e da quando sarà necessario (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Decreto Covid che renderà obbligatorio il Green Pass in Italia arriverà oggi. Stamattina la Cabina di Regia metterà a punto gli ultimi dettagli del provvedimento che poi arriverà al consiglio dei ministri del governo. Poi il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà i dettagli del Dl in una conferenza stampa. Per l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass “ballano” attualmente due date: quella di lunedì 26 luglio e quella di lunedì 2 agosto. Mentre a quanto pare il trasporto pubblico locale non sarà oggetto ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilche renderàilinarriverà. Stamattina la Cabina di Regia metterà a punto gli ultimi dettagli del provvedimento che poi arriverà al consiglio dei ministri del governo. Poi il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà i dettagli del Dl in una conferenza stampa. Per l’entrata in vigore dell’obbligo di“ballano” attualmente due date: quella di lunedì 26 luglio e quella di lunedì 2 agosto. Mentre a quanto pare il trasporto pubblico locale nonoggetto ...

