Green pass obbligatorio e nel Lazio il sito per prenotare il vaccino va in tilt: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Green pass sta per diventare necessario agli italiani per concedersi una cena al ristorante, un caffè al bar, ma anche recarsi in piscina, in palestra o partecipare agli eventi. Le conseguenze? Una vera e propria corsa al vaccino con conseguente down del sito regionale. Leggi anche: Nuovo Decreto Legge: Green pass obbligatorio nei bar, ristoranti, palestre e piscine. ecco da quando Da Palazzo Chigi – nonostante il Premier Draghi non abbia ancora annunciato il nuovo Decreto Legge – stanno emergendo le ultime novità circa il Green ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilsta per diventare necessario agli italiani per concedersi una cena al ristorante, un caffè al bar, ma anche recarsi in piscina, in palestra o partecipare agli eventi. Le conseguenze? Una vera e propria corsa alcon conseguente down delregionale. Leggi anche: Nuovo Decreto Legge:nei bar, ristoranti, palestre e piscine.da quando Da Palazzo Chigi – nonostante il Premier Draghi non abbia ancora annunciato il nuovo Decreto Legge – stanno emergendo le ultime novità circa il...

